Lüks yat "Alaiya" Fethiye'de
"Alaiya" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.
"Alaiya" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.
Cayman Adaları bayraklı 112 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.
Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen 300 ton akaryakıt, yata ikmal edilmeye başlandı.
Almanya'da 2019'da inşa edilen yatta 18 misafir ağırlanabiliyor ve 38 kişilik mürettebat görev yapıyor.
Yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu, SPA ve 100 kişilik sinema salonu bulunuyor.
Yatın yakıt ikmalinin ardından Rodos Adası'na gideceği öğrenildi.
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