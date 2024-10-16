Lüks yat "Alaiya" Fethiye'de

Almanya'da 2019'da inşa edilen yatta 18 misafir ağırlanabiliyor ve 38 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.