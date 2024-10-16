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        Lüks yat "Alaiya" Fethiye'de

        "Alaiya" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:11 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:41
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        Lüks yat "Alaiya" Fethiye'de
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        "Alaiya" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

        Cayman Adaları bayraklı 112 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.

        Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen 300 ton akaryakıt, yata ikmal edilmeye başlandı.

        Almanya'da 2019'da inşa edilen yatta 18 misafir ağırlanabiliyor ve 38 kişilik mürettebat görev yapıyor.

        Yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu, SPA ve 100 kişilik sinema salonu bulunuyor.

        Yatın yakıt ikmalinin ardından Rodos Adası'na gideceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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