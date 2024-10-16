Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da doktora şiddet uyguladıkları iddia edilen 2 sanık hakim karşısında

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aile sağlığı merkezi doktoru Mustafa Hürkal Tezvar'a şiddet uyguladıkları iddia edilen biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 16:26 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da doktora şiddet uyguladıkları iddia edilen 2 sanık hakim karşısında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aile sağlığı merkezi doktoru Mustafa Hürkal Tezvar'a şiddet uyguladıkları iddia edilen biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık E.S, tutuksuz yargılanan kardeşi Ö.S.A. ile müşteki Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, meslektaşları ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada hakim, sanıkları, doktor Tezvar'ı ve taraf avukatlarını dinleyerek taleplerini aldı.

        Mahkeme, İstanbul Adli Tıp Kurumundan Tezvar'ın geçirdiği kalp krizi ile sanıkların eylemlerinin ilgisinin bulunup bulunmadığına dair rapor alınmasına karar verdi.

        Sanıklardan E.S'nin yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle tahliyesine, Ö.S.A'nın da adli kontrol şartının devamına karar verilerek duruşma 25 Şubat 2025'e ertelendi.

        Bodrum Baro Temsilcisi ve müşteki avukatı Onursal Özbek, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yargı adına kötü bir gün yaşadıklarını ve karardan dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

        Tezvar da dayanışma için yanında olan herkese teşekkür ederek, "Umarım bu tür olaylar tekrarlanmaz. Çünkü hem kamu hizmeti devam edemez hale gelmekte, hem de acı kayıplarımız devam etmektedir." dedi.

        Bodrum ilçesinde 29 Temmuz'da hasta yakınlarının şiddetine maruz kalan 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Mustafa Hürkal Tezvar fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı.

        Kalp hastası olduğu ve kalp pili bulunduğu belirtilen Tezvar, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan E.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, kardeşi Ö.S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

        Benzer Haberler

        Bodrum'a iki kruvaziyerle 1680 yolcu geldi
        Bodrum'a iki kruvaziyerle 1680 yolcu geldi
        Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        FETÖ üyesi firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı
        FETÖ üyesi firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı
        Lüks yat "Alaiya" Fethiye'de
        Lüks yat "Alaiya" Fethiye'de
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı
        Bodrum FK hücumda sıkıntılı
        Bodrum FK hücumda sıkıntılı