Bodrum'da doktora şiddet uyguladıkları iddia edilen 2 sanık hakim karşısında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aile sağlığı merkezi doktoru Mustafa Hürkal Tezvar'a şiddet uyguladıkları iddia edilen biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık E.S, tutuksuz yargılanan kardeşi Ö.S.A. ile müşteki Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, meslektaşları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada hakim, sanıkları, doktor Tezvar'ı ve taraf avukatlarını dinleyerek taleplerini aldı.

Mahkeme, İstanbul Adli Tıp Kurumundan Tezvar'ın geçirdiği kalp krizi ile sanıkların eylemlerinin ilgisinin bulunup bulunmadığına dair rapor alınmasına karar verdi.

Sanıklardan E.S'nin yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle tahliyesine, Ö.S.A'nın da adli kontrol şartının devamına karar verilerek duruşma 25 Şubat 2025'e ertelendi.

Bodrum Baro Temsilcisi ve müşteki avukatı Onursal Özbek, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yargı adına kötü bir gün yaşadıklarını ve karardan dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

Tezvar da dayanışma için yanında olan herkese teşekkür ederek, "Umarım bu tür olaylar tekrarlanmaz. Çünkü hem kamu hizmeti devam edemez hale gelmekte, hem de acı kayıplarımız devam etmektedir." dedi.