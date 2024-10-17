Bodrum'da çıkan yangında 5 hektar makilik zarar gördü

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülen yangında yaklaşık 5 hektar makilik alanın zarar gördüğü belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak ile arazözler ve Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

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