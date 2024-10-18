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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 05:20 Güncelleme: 18.10.2024 - 05:34
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Turnalı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, şiddetli rüzgarla kısa sürede yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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