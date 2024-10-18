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        Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, 21 Ekim'de başlayacak

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21-26 Ekim'de bu yıl 36'ncısı düzenlenecek Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları öncesi, program ve yarış detaylarının paylaşıldığı etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 18.10.2024 - 17:44
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        Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, 21 Ekim'de başlayacak
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21-26 Ekim'de bu yıl 36'ncısı düzenlenecek Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları öncesi, program ve yarış detaylarının paylaşıldığı etkinlik düzenlendi.

        Bodrum Belediye Meydanı'nda kurulan Yarış Merkezi'nde, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un da arasında olduğu protokole yarışma hakkında bilgiler verildi.

        Programda, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Onursal Başkan Erman Aras ve Yarış Komitesi Başkanı Hasan Subaşıoğlu detayları anlattı.

        Toplantıda Maximiles Black 36. The Bodrum Cup'ın "Kazanmaya Yelken Aç" temasının yarışla sınırlı kalmayarak, organizasyonla birlikte birçok alanda karşılık bulduğuna dikkat çekildi.

        Ayrıca, kurumlar ve sponsorlarla büyüyen iş birliğinin Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığı vurgulandı.

        Türkiye'nin en büyük yelken yarışları arasında yer alan Maximiles Black 36. The Bodrum Cup'ta 100'e yakın tekne yarışacak. Organizasyon tekneleri ile birlikte 200'e yakın tekne su üstünde olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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