Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, 21 Ekim'de başlayacak

Türkiye'nin en büyük yelken yarışları arasında yer alan Maximiles Black 36. The Bodrum Cup'ta 100'e yakın tekne yarışacak. Organizasyon tekneleri ile birlikte 200'e yakın tekne su üstünde olacak.

Ayrıca, kurumlar ve sponsorlarla büyüyen iş birliğinin Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığı vurgulandı.

Bodrum Belediye Meydanı'nda kurulan Yarış Merkezi'nde, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un da arasında olduğu protokole yarışma hakkında bilgiler verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21-26 Ekim'de bu yıl 36'ncısı düzenlenecek Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları öncesi, program ve yarış detaylarının paylaşıldığı etkinlik düzenlendi.

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