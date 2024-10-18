AK Parti Bodrum ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı

Bodrum'da çözülmesi gereken çok sorun olduğunu dile getiren Yıldız, Bodrum Belediyesi çalışanlarının eksik yatan maaşları ve belediye anaokullarında ücret artışına değindi.

Yönetim kurulu üyelerini basın mensuplarıyla paylasan Yıldız, halkın sorunlarını çözmek için çalışacaklarını ifade etti.

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