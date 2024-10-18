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        AK Parti Bodrum ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı

        AK Parti Bodrum ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyeleri düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 19:39 Güncelleme: 18.10.2024 - 19:44
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        AK Parti Bodrum ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyeleri tanıtıldı
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        AK Parti Bodrum ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyeleri düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

        Geçtiğimiz günlerde AK Parti Bodrum ilçe Başkanlığı görevine atanan Yaşar Yıldız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Yönetim kurulu üyelerini basın mensuplarıyla paylasan Yıldız, halkın sorunlarını çözmek için çalışacaklarını ifade etti.

        Bodrum'da çözülmesi gereken çok sorun olduğunu dile getiren Yıldız, Bodrum Belediyesi çalışanlarının eksik yatan maaşları ve belediye anaokullarında ücret artışına değindi.

        Yıldız, anaokulu velilerine hukuki destek verebileceklerini de söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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