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        GÜNCELLEME - Menteşe'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

        Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 13:52 Güncelleme: 20.10.2024 - 13:52
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        GÜNCELLEME - Menteşe'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

        Turnalı Mahallesi'nde ormanlık alanda önceki gün sabaha karşı çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahaleyi sürdürdü.

        Yangın gece saatlerinde Kıran Mahallesi'nin Gökova Körfezi'ne bakan sırtlarında etkisini artırdı.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Menteşe'de devam eden orman yangınını bir an evvel kontrol altına alabilmek için gece gündüz aralıksız müdahalenin sonuç verdiğini ve kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

        Vali Akbıyık, orman kahramanlarının ferahlatan haberi vermek için havadan ve karadan durmaksızın mücadele ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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