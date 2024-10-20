GÜNCELLEME - Menteşe'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Turnalı Mahallesi'nde ormanlık alanda önceki gün sabaha karşı çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahaleyi sürdürdü.

Yangın gece saatlerinde Kıran Mahallesi'nin Gökova Körfezi'ne bakan sırtlarında etkisini artırdı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Menteşe'de devam eden orman yangınını bir an evvel kontrol altına alabilmek için gece gündüz aralıksız müdahalenin sonuç verdiğini ve kısmen kontrol altına alındığını belirtti.