Menteşe'de orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, dron ile havadan görüntülendi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, dron ile havadan görüntülendi.
Turnalı Mahallesi'nde ormanlık alanda önceki gün sabaha karşı çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahaleyi sürdürdü.
Yangın gece saatlerinde Kıran Mahallesi'nin Gökova Körfezi'ne bakan sırtlarında etkisini artırdı.
Kısmen kontrol altına alınan yangında ekiplerin çalışması sürüyor.
Bölgede soğutma çalışmaları da devam ediyor. Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.