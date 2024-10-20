Menteşe'de orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi

Bölgede soğutma çalışmaları da devam ediyor. Anadolu Ajansı

Turnalı Mahallesi'nde ormanlık alanda önceki gün sabaha karşı çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahaleyi sürdürdü.

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