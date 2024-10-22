Gazi dedesinin savaşlarda göğsünde taşıdığı 110 yıllık Kur'an'a gözü gibi bakıyor

OSMAN AKÇA/DURMUŞ GENÇ - Muğlalı gazi Ali Sayman'ın katıldığı Yemen, Çanakkale, Sakarya savaşları ve Büyük Taarruz'da göğüs cebinde taşıdığı 110 yıllık Kur'an-ı Kerim, kendisiyle aynı adı taşıyan torunu tarafından saklanıyor.

AA muhabirine, dedesinin savaş hatıralarının babasından ve halasından dinlediğini anlatan gazeteci-yazar Ali Sayman, dedesinin ilk olarak Yemen'de savaştığını ve burada esir düştüğünü söyledi.

Sayman, dedesinin Yemen'de uzun süre esir kaldıktan sonra serbest kaldığında İstanbul'a ulaşmayı başardığını ve oradan memleketi Muğla'ya döndüğünü dile getirerek, asıl mesleği semercilik olan dedesinin iki atıyla Çanakkale'ye savaşmaya gittiğini aktardı.

Savaş döneminde dedesinin şarapnel yarası aldığını belirten Sayman, şöyle konuştu:

"Babamın anlattığına göre dedemin vücudunun her yerinde şarapnel parçası varmış. O yaralardan akan kan göğsünde taşıdığı bu Kur'an'a geçmiş. Çanakkale'den sonra Kurtuluş Savaşı'nda yine kendi imkanlarıyla Aydın üzerinden İzmir'e gitmiş ve İzmir'e ilk girenlerden birisi olmuş."

Sayman, dedesinin cep Kur'an-ı Kerim'ini her savaşta göğsünde taşıdığını ve ölümünün ardından bu emaneti babasının sakladığını belirterek kendisinin de oğluna bırakacağını ifade etti.