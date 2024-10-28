5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nde Likya Yarı Maratonu yarışları yapıldı

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, festivali tamamladıklarını ve yarışmaya katılan tüm sporculara teşekkür ettiğini belirtti.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalin dördüncü haftasında, sahil bandında 10 ve 21 kilometre parkurlarda gerçekleştirilen yarışlara 12 ülkeden 51 sporcu katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.