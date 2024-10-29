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        Su ürünleri üretim lideri Muğla'dan 9 ayda 472 milyon dolarlık ihracat

        DURMUŞ GENÇ - Muğla'da bu yılın 9 aylık döneminde kültür balıkçılığı tesislerinde yetiştirilen 71 bin 461 ton balık ihraç edilerek 472 milyon dolar gelir elde edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 11:10 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:10
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        Su ürünleri üretim lideri Muğla'dan 9 ayda 472 milyon dolarlık ihracat
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        DURMUŞ GENÇ - Muğla'da bu yılın 9 aylık döneminde kültür balıkçılığı tesislerinde yetiştirilen 71 bin 461 ton balık ihraç edilerek 472 milyon dolar gelir elde edildi.

        Türkiye'nin deniz kültür balıkçılığı üretiminin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği Muğla'da, her geçen yıl üretim miktarı ve ihracat hacmi artıyor.

        Kent merkezi ve ilçelerdeki tesislerde üretilen balıklar, fileli kepçeler yardımıyla alınarak işlenmek üzere başka tesislere götürülüyor.

        Temizlenen balıklar, fileto olarak veya dondurularak satışa hazır hale getiriliyor. Balık ürünleri, iç pazarın yanı sıra ABD, Rusya ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.

        - "Muğla su ürünleri üretiminde Türkiye'de ilk sırada"

        Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, Muğla'nın Türkiye deniz kültür balıkçılığı üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini, toplam ihracatının ise yaklaşık yüzde 50'sini gerçekleştirdiğini söyledi.

        Kentin su ürünleri üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirten Saylak, "Çiftliklerimizde her türlü kontrolü yapılarak yetiştirilen balıklar deniz suyundan arındırıldıktan sonra ihracat için paketlemeye geçiyor. AB normlarına uygun çipura, levrek başta olmak üzere pek çok balık türünü yetiştirip dünyanın birçok ülkesine balık ihracatını yapıyoruz." dedi.

        Üretimin çoğunluğunu alabalık, levrek ve çipuranın oluşturduğunu vurgulayan Saylak, bunun yanı sıra minekop, sarıağız, midye ve diğer su ürünlerinin de üretildiğini dile getirdi.

        Saylak, şöyle konuştu:

        "Bu sene biraz farklı bir yol izledik. Geçmişte firmalarımız pazarlama konusunda çok balık satıp az döviz alırken bugün bunu değiştiriyoruz. Geçen yıl bu süreçte 97 bin ton balık ihraç etmişken bu sene 71 bin ton balık ihracat ederek aynı dövizi elde ettik. Bu ürünümüzün katma değerini artırmak anlamına geliyor. Ürünleri en iyi şekilde en yüksek fiyattan pazarlıyoruz. Muğla sadece deniz kültür balıkları değil, iç sularda alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliğinde de çok geniş bir kapasiteye sahip. Ülkedeki yavru balıkların da yüzde 65'ini buradaki kuluçkahanelerde yapıyoruz."

        Muğla aynı zamanda olta balıkçılığı turizminde önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Saylak, doğru pazarlama yöntemleri ile sektörü her zaman ayakta tutmak için çalıştıklarını söyledi.

        Saylak, bu yılın ilk 9 ayında 71 bin 461 ton balık ihraç edilerek 472 milyon dolar gelir elde edildiğini kaydetti.

        Sektörde yaklaşık 20 bine yakın kişinin istihdam edildiğini belirten Saylak, balık üretiminin yanı sıra dalgıçlar, kaptanlar, paketleme tesisindeki işçiler, fileto yapanlar ve nakliye firmalarında çalışan işçilerle sektörün her geçen büyüdüğünü ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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