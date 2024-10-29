Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 12:55 Güncelleme: 29.10.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaymakam Nurullah Kaya, makamında tebrikleri kabul etti.

        İlçe stadında devam eden törende, Kaymakam Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ve İlçe Belediye Başkanı Acar Ünlü, öğrencilerin ve vatandaşın bayramını kutladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, öğrenciler şiir okudu, bayram kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Okul ve dernekler tarafından halk oyunları gösterisi sundu. Öğrencilerin bayrak gösterinin ardından kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        20 aylık bilanço: 11 ilde 100 binin üzerinde artçı deprem oldu
        20 aylık bilanço: 11 ilde 100 binin üzerinde artçı deprem oldu
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Yusuf'a çarpıp kaçtı! Küçük çocuk öldü! Ödül gibi ceza!
        Yusuf'a çarpıp kaçtı! Küçük çocuk öldü! Ödül gibi ceza!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        Açık ara önde
        Açık ara önde

        Benzer Haberler

        Bodrum FK'da İsmet Taşdemir belirsizliği
        Bodrum FK'da İsmet Taşdemir belirsizliği
        Su ürünleri üretim lideri Muğla'dan 9 ayda 472 milyon dolarlık ihracat
        Su ürünleri üretim lideri Muğla'dan 9 ayda 472 milyon dolarlık ihracat
        Bodrum Basketbol avantaj arıyor
        Bodrum Basketbol avantaj arıyor
        Otomobilin çarptığı yaya 1 ay sonra yaşamını yitirdi
        Otomobilin çarptığı yaya 1 ay sonra yaşamını yitirdi
        Muğla'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü
        Muğla'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü
        35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası başladı
        35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası başladı