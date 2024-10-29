Marmaris'te Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı

Okul ve dernekler tarafından halk oyunları gösterisi sundu. Öğrencilerin bayrak gösterinin ardından kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı okundu.

İlçe stadında devam eden törende, Kaymakam Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ve İlçe Belediye Başkanı Acar Ünlü, öğrencilerin ve vatandaşın bayramını kutladı.

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