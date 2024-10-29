Marmaris'te Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaymakam Nurullah Kaya, makamında tebrikleri kabul etti.
İlçe stadında devam eden törende, Kaymakam Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ve İlçe Belediye Başkanı Acar Ünlü, öğrencilerin ve vatandaşın bayramını kutladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, öğrenciler şiir okudu, bayram kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Okul ve dernekler tarafından halk oyunları gösterisi sundu. Öğrencilerin bayrak gösterinin ardından kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.
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