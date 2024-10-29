Muğla'da askeri gemiler ve botlar ziyarete açıldı

Limandaki TCG Burakreis gemisine gelenler, personel tarafından bilgilendirildi. Vatandaşlara, gemilerin imkan ve kabiliyetlerinin yanı sıra gezilen kısımlarla ilgili de bilgi verildi.

Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileri ile Sahil Güvenlik botları ziyaretçilerini ağırladı.

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