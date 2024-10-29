Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı

Kutlama su altı kamerasıyla da görüntülendi.

Suyun altında Türk bayrağı açan grup, "Türkiye Cumhuriyet'inin 101. yılı" ile "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" yazılı döviz de taşıdı.

İlçede dalış okulu işleten Önder Diktaş ile bir grup dalgıç, Dalyan Koyu açıklarından denize dalış gerçekleştirdi.

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