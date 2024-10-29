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        Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dalgıçlar suyun altında Türk bayrağı açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:03 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:03
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        Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dalgıçlar suyun altında Türk bayrağı açtı.

        İlçede dalış okulu işleten Önder Diktaş ile bir grup dalgıç, Dalyan Koyu açıklarından denize dalış gerçekleştirdi.

        Suyun altında Türk bayrağı açan grup, "Türkiye Cumhuriyet'inin 101. yılı" ile "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" yazılı döviz de taşıdı.

        Kutlama su altı kamerasıyla da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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