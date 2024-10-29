Bodrum'da dalgıçlar su yüzeyinde ve su altında Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101. yılı su altında ve üstünde Atatürk posteri ve Türk bayrağı açılarak kutlandı.

Bodrum Sualtı ve Doğa Sporları Merkezi ev sahipliğinde bir araya gelen dalgıçlar, tekne ile önce Büyük Resif'e ardından da Blue Exile Art Project Sualtı Parkı'nın bulunduğu Görecek Adası mevkisine gitti.

Dalgıçlar burada su altında ve su yüzeyinde Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı. Dalgıçların etkinliği su altında ve havadan AA muhabirince de görüntülendi.