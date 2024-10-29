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        Bodrum'da dalgıçlar su yüzeyinde ve su altında Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101. yılı su altında ve üstünde Atatürk posteri ve Türk bayrağı açılarak kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 19:47 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:20
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        Bodrum'da dalgıçlar su yüzeyinde ve su altında Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutladı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101. yılı su altında ve üstünde Atatürk posteri ve Türk bayrağı açılarak kutlandı.

        Bodrum Sualtı ve Doğa Sporları Merkezi ev sahipliğinde bir araya gelen dalgıçlar, tekne ile önce Büyük Resif'e ardından da Blue Exile Art Project Sualtı Parkı'nın bulunduğu Görecek Adası mevkisine gitti.

        Dalgıçlar burada su altında ve su yüzeyinde Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı. Dalgıçların etkinliği su altında ve havadan AA muhabirince de görüntülendi.

        Eğitmen Tolga Dokumacı, AA muhabirine, coşkulu bir kutlama yaptıklarını söyledi.

        Dokumacı, "Su altındaki kutlamamızdan sonra dalışların bitiminde su yüzeyinde Cumhuriyet'imizin 101. yıl dönümünü kutladık. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve rahmetle anıyoruz." dedi.

        Dalgıçlardan Hamza Doğan da kutlama programına destek olanlara teşekkür etti.

        Etkinliğe katılan Ebru Ören ise "Çok heyecanlıydık. Çok güzeldi. Coşkulu bir ortamdı." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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