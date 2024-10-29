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        Muğla'da "Cumhuriyet'in 101. yılı" denizde ve karada kortejle kutlandı

        Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında denizde ve karada kortej düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 19:56 Güncelleme: 29.10.2024 - 19:56
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        Muğla'da "Cumhuriyet'in 101. yılı" denizde ve karada kortejle kutlandı
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        Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında denizde ve karada kortej düzenlendi.

        Fethiye ilçesinde, Türk bayraklarıyla süslenen 50 tekne, limandan hareket ederek Şövalye Adası etrafında turladı. Sahil Güvenlik ve deniz polisi botları kortejde teknelere eşlik etti. Marşlar eşliğinde ilerleyen teknelerle gerçekleştirilen kortej, limanda son buldu.

        Tekne korteji, limanda toplanan vatandaşların ilgisiyle karşılandı.

        Korteje Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da katıldı.

        Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli trafik timleri de Gümbet Mindos kapısından başlayıp Marinaya kadar kortej düzenledi.

        Korteje polis ekiplerinin yanı sıra motosikletli grup ve Bodrum off-road grubu da eşlik etti. Türk bayrakları açarak kortej düzenleyen gruba vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

        Kortej marinada son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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