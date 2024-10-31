AK Parti Muğla İl Başkanı Akça'dan açıklama:

AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Bodrum'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin asılmasına tepki gösteren ve alanı terk edenleri eleştirdi.

İl Başkanı Akça, yaptığı yazılı açıklamada, ulusal gün ve bayramlardaki kutlamalarda mevzuat ve protokol hükümlerinin uygulandığını hatırlattı.

Bu doğrultuda kutlamalarda Türk bayrağı ile Atatürk ve Cumhurbaşkanı posterlerinin yer aldığını ifade eden Akça, "Bodrum'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın portresinin asılmış olmasına tepki göstererek alanı terk eden ve daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın posterinin alanda yer almaması gerektiği yönünde açıklama yapanları anlayabilmiş değiliz. CHP İlçe Başkanı ve milletvekilinin Cumhurbaşkanımızın posterine gösterdiği tepkiyi hayretle karşılıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı konserinde CHP Merkez Disiplin Kurulu üyesi avukat Remzi Kazmaz'ın yaptığı konuşmaya da tepki gösteren Akça, şunları kaydetti: "Cumhuriyet Bayramı gibi hepimizin ortak değeri olan bir bayram kutlamasında ayrıştırıcı bir dil kullanılmaması gerekmektedir. Düzenlenen konser bir siyasi partinin konseri değil, masrafları hemşehrilerimizin vergileriyle karşılanan Bodrum Belediyesi’nin konseridir. Seçimlerde rekabet olabilir ama seçim sonrasında belediye herkesin belediyesidir."