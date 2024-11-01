Muğla'da bir kadını av tüfeğiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Jandarma Suç Araştırma Timi ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden olayı Murat Bozkurt (48) gerçekleştirdiğini tespit ederek, Bodrum ilçesinde suç aletiyle yakalayıp, gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Sanık Bozkurt, son savunmasında, pişman olduğunu, cinayeti önceden tasarlamadığını ve öldürme kastının olmadığını öne sürdü.

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