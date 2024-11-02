Muğla açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botunun tespit ettiği lastik bot durduruldu.
Ekipler tarafından lastik bottaki 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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