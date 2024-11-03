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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 17:07 Güncelleme: 03.11.2024 - 17:07
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Bodrumİlçe

        Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar

        Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Taylan Antalyalı (Dk. 60 Fredy), Dimitrov (Dk. 66 Ahmet Aslan), Puşcaş (Dk. 82 Celal Dumanlı), Ajeti, Brazao (Dk. 60 Gökdeniz Bayrakdar), Mohammed, Celustka, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Seferi (Dk. 82 Haqi Osman)

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 55 Lima), Aliti, Balkovec, Lopes, Makouta, Buluthan Bulut (Dk. 55 Janvier), Cordova, Efecan Karaca (Dk. 71 Jo), Serdar Dursun (Dk. 76 Yusuf Özdemir)

        Kırmızı kart: Dk. 64 Mohammed (Sipay Bodrum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 69 Aliti (Corendon Alanyaspor), Dk. 69 Puşcaş, Dk. 76 Ajeti, Dk. 90+7 Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK)

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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