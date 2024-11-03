Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Bodrumİlçe
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar
Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Taylan Antalyalı (Dk. 60 Fredy), Dimitrov (Dk. 66 Ahmet Aslan), Puşcaş (Dk. 82 Celal Dumanlı), Ajeti, Brazao (Dk. 60 Gökdeniz Bayrakdar), Mohammed, Celustka, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Seferi (Dk. 82 Haqi Osman)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 55 Lima), Aliti, Balkovec, Lopes, Makouta, Buluthan Bulut (Dk. 55 Janvier), Cordova, Efecan Karaca (Dk. 71 Jo), Serdar Dursun (Dk. 76 Yusuf Özdemir)
Kırmızı kart: Dk. 64 Mohammed (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 69 Aliti (Corendon Alanyaspor), Dk. 69 Puşcaş, Dk. 76 Ajeti, Dk. 90+7 Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK)
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