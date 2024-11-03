Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke görevinden ayrıldığını açıkladı

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, görevinden ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 18:16 Güncelleme: 03.11.2024 - 18:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke görevinden ayrıldığını açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, görevinden ayrıldığını açıkladı.

        Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, üstün oynadıklarını düşündüklerini ancak oyunun son 30 dakikasının kendisi için hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

        Rakiplerinin 10 kişi kaldığını, birkaç dakika da 9 kişi mücadele ettiğini belirten Tekke, şöyle konuştu:

        "Orada bile istediğimiz şeyleri gerçekleştiremedik. Oyuncuların sanki spontane oynama istekleri var. Ama bunu kötü niyetli olarak asla yapmıyorlar. Ama neticesinde deplasmandan bir puan almak bizim durumumuzdaki takım için kötü diyemem. Maçın seyrine baktığımızda teknik adam olarak bir tıkanıklık var gibi gördüm. Buna hiçbir zaman sebep olmak istemem, istemeyeceğim de. O yüzden görevimden ayrıldığımı açıkladım. Alanyaspor'da bizim için tam bir yıl oldu. Çok güzel günlerin, çok başarılı günlerin geçtiği bir yer. Çok değerli oyuncularla çalıştım, çok değerli insanlarla tanıştık. Dolayısıyla hafızamda, gönlümüzde yer bırakan bir yer oldu. Bundan sonra camiaya, Alanyaspor'umuza hayırlı uğurlu olacak neyse onu diliyorum. Biz de hayatımıza devam etmeye çalışacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
        İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı
        İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        S&P'den asgari ücret yorumu
        S&P'den asgari ücret yorumu
        "Tehlike çanları çalıyor"
        "Tehlike çanları çalıyor"
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Erotik film furyasının sonucu
        Erotik film furyasının sonucu
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?

        Benzer Haberler

        Bodrum Futbol Kulübü - Alanyaspor: 0-0
        Bodrum Futbol Kulübü - Alanyaspor: 0-0
        Muğla'da orman yangını (2)
        Muğla'da orman yangını (2)
        Fethiye'de dalgıçlar su altında organ bağışına dikkati çekti
        Fethiye'de dalgıçlar su altında organ bağışına dikkati çekti
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        GÜNCELLEME - Muğla'da ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol alt...
        GÜNCELLEME - Muğla'da ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol alt...