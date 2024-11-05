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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:50 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:50
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Bir miktar uyuşturucu ile suçtan kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Öte yandan soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" ile "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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