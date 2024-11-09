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        Bodrum'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 23:00 Güncelleme: 09.11.2024 - 23:21
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        Bodrum'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Sahil güvenlik ekipleri, durdurdukları fiber karinalı lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 32 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler operasyonda bir göçmen kaçakçısı şüphelisini de gözaltına aldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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