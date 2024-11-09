Bodrum'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekipleri, durdurdukları fiber karinalı lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 32 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler operasyonda bir göçmen kaçakçısı şüphelisini de gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.