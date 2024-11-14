Öğrenciler kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeleye video kliple dikkati çekti

SABRİ KESEN - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ortaokul öğrencileri, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelesine dikkati çekmek amacıyla video klip hazırladı.

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeleyi devlet politikası haline getiren ve son 22 yılda 12 bin 164 eserin yurt dışından iadesini sağlayan Türkiye'de, her yıl 14 Kasım'da Uluslararası UNESCO Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü'ne özel etkinlikler düzenleniyor.

UNESCO tarafından ilan edilen gün kapsamında uluslararası kültürel miras kaçakçılığı ve bu suça karşı alınacak önlemler anlatılıyor, uluslararası işbirliğinin önemine işaret ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir yandan kaçak kazılarla mücadele ederken bir yandan da okul çağındaki çocuklar için tasarlanan kitaplar, çizgi romanlarla öğrencilerde farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeleye dikkati çekmeyi amaçlayan öğrenciler arasında, Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğrencileri de yer alıyor. - Antik tiyatroda yazdıkları şarkıyı seslendirdiler Öğrenciler, velilerin ve öğretmenlerin desteğiyle yazdıkları "Miras Geçmişten Geleceğe" adlı şarkıyı Turunç Mahallesi'nde bulunan Amos Antik Kenti'ndeki amfi tiyatroda seslendirdi. Çocukların şarkısıyla bir de klip hazırlandı.

Okulun Türkçe öğretmeni Seda Demirtürk, AA muhabirine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müze Müdürlüğü işbirliğiyle yaptıkları çalışmada hedeflerinin kültürel miras farkındalığı oluşturmak olduğunu söyledi. Öğrencilerle çok sayıda kültürel etkinlik yaptıklarını anlatan Demirtürk, "Derslerimiz kapsamında antik kentleri ziyaret edip orada okumalar, drama ve tiyatro çalışmaları yapıyoruz. Bilinçli nesiller yetiştirmek hepimizin görevi. Geçmişten aldığımız mirası geleceğe taşırken herkesi bu göreve davet ediyoruz." dedi.

Müzik öğretmeni Ezgi Özdemir de öğrencilerden tarihten esinlenmelerini ve kültürel mirasın ne kadar kıymetli olduğunu hissetmelerini istediklerini belirtti. Öğrencilerin bu farkındalıkla şarkıyı seslendirdiğini dile getiren Özdemir, "Sadece öğrencilerimiz için değil tüm toplumda iz bırakması adına bu etkinliği yaptık. Umarım faydalı olmuştur." diye konuştu.

Öğrencilerden Yalın Demirci, kültür varlıklarını korumaları gerektiğini aktararak, "Kaçak kazı yapan insanlar hem suç işliyor hem de hepimize ait olan kültür varlıklarına geriye dönüş olmayacak şekilde zarar veriyor. Şarkımızda söylediğimiz gibi kültür varlıkları geçmişten bize izler taşır. Kaçak kazı yapan kişiler ise bu izleri yok eder." ifadelerini kullandı.

- "Bu eserler bize ait" Elif Nur Bişi de kültürel varlıkların kaçırılmasının kendisini etkilediğini belirterek, "Öğretmenimden Knidos Aslanı hikayesini dinleyince çok üzülmüştüm. Bizim topraklarımıza ait eserlerin başka ülkelerde bulunması doğru değil. Bu eserler bize ait. Onları korumak hepimizin sorumluluğu." dedi.

Hazırladıkları projeyle toplumda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Aden Demirkol da "Eski şehirler, antik yapılar ve tarihi eserler, hepsi bizim kimliğimiz ve tarihimizin bir parçası. Onları korumak hem tarihimize sahip çıkmak hem de gelecek nesillere aktarmak anlamına geliyor. Bu yüzden herkesi kültürel varlıklarımızı korumaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.