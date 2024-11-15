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        Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları sona erdi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 20:28 Güncelleme: 15.11.2024 - 20:42
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        Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları sona erdi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları tamamlandı.

        Organizasyonda 52 tekne ile yurt içi ve yurt dışından 400 sporcu, Göcek'te bulunan adalar etrafında mücadele etti.

        Rixos Premium Göcek Genel Müdürü Mehmet Altın, AA muhabirine, birbirinden güzel çekişmelere sahne olan yarışın sorunsuz tamamlandığını söyledi.

        Göcek'in deniz turizmi denilince ilk akla gelen destinasyonlardan olduğunu aktaran Altın, "Göcek, her yıl binlerce turiste denizde ve karada ev sahipliği yapıyor. Bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen yarışlarda, özellikle yurt dışından gelen yarışmacılarla bölgenin daha fazla tanıtımını sağlamayı hedefliyoruz. Gelecek yıllarda da etkinliğimizi daha kapsamlı halde devam ettireceğiz." diye konuştu.

        Yarış başhakemi Can Giray ise Göcek'te geçen hafta ile bu hafta yapılan yarışların Akdeniz'in doğusunda gerçekleştirilen en kalabalık organizasyon olduğunu belirtti.

        Etkinliğin sportif denizciliğin gelişmesi için yapılan en büyük aktivite olduğunu vurgulayan Giray, Göcek'te iki haftada toplam 150 teknede 1400 sporcunun yarıştığını kaydetti.

        Yarışlar sonunda, IRC 1 kategorisinde "Lagerta" teknesiyle Sergei Musikhin ve ekibi, IRC 2'de "Buran" teknesiyle Alexey Moskvin ve ekibi, IRC 3'te ise "Agile" teknesiyle Oleg Kalinin ve ekibi birinci oldu.

        IRCCHR1 kategorisinde "Pandeia" teknesi kaptanı Oleg Ovsiannikov ile ekibi, IRCCHR2'de "Cadenza" teknesi kaptanı Maksim Belkevich ile ekibi, Freshmen'de ise "T-rex" teknesi kaptanı Polzin Yury ile ekibi, birincilik elde etti.

        Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.​​​​​​​

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