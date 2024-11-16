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        Muğla'da sağanak etkili oluyor

        Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 19:00 Güncelleme: 16.11.2024 - 19:08
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        Muğla'da sağanak etkili oluyor
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        Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler bazı noktalarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

        Bodrum ilçesindeki derelerin debisi yükseldi, bazı derelerde taşmalar oldu. Bodrum Belediyesi ekipleri yağış nedeniyle sorun yaşanan bölgelerde tıkanan mazgallara müdahale etti.

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de sorun yaşanan bölgelere giderek ekiplerin çalışmalarını yakından inceledi.

        - Marmaris'te metrekareye 85 kilogram yağış düştü

        Marmaris ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı dereler taştı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

        İçmeler Mahallesi'nde dere taşması sonucu bazı iş yerlerini su bastı. Kapalı Çarşı'da da biriken yağış nedeniyle bazı iş yerleri su altında kaldı. Ekipler sıkıntı yaşanan noktalarda çalışma yapıyor.

        Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü.

        Marmaris'te meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, gün boyu metrekareye 85 kilogram yağış düştü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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