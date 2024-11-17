Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu sona erdi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 15:47 Güncelleme: 17.11.2024 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu sona erdi.

        "Maviden Yeşile Bir Yolculuk" sloganıyla düzenlenen yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla 76K, 48K, 30K, 16K ve 5K’lık parkurlarda yapıldı.

        Anadolu Sigorta isim sponsorluğunda, Marmaris Belediyesi ana sponsorluğunda ve Garmin, Uludağ İçecek, Herbalife Türkiye sponsorluğundaki yarışta Türkiye’nin yanı sıra 17 ülkeden bin sporcu mücadele etti.

        Atatürk Heykeli’nden başlayan yarışta Mezargediği ve Yeşil Belde’den Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı, Balan Dağı üzerinden geçen yarışçılar, mücadeleyi Marmaris sahilinde bitirdi.

        Marmaris’in eşsiz doğasındaki parkurlarda kıyasıya mücadele verilirken yarışçılar, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla yanan ormanlık alandan geçerken tohumları toprakla buluşturdu.

        Anadolu Sigorta Marmaris Ultra'nın 5K’lık parkurunda Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sporcularla koştu.

        - Dereceye girenler

        Anadolu Sigorta Marmaris Ultra’nın 76K’lık parkurunda erkeklerde birinci 7:51:02.05’lik derece elde eden Bilinçli Amatör’den Erkan Bacak oldu. İkinciliği 7:51:08:86’lık derecesiyle Training Zone’dan Abdülkadir Topkaraoğlu, üçüncülüğü 7:54:03:78’lik derecesiyle Alb-Traum 100’den Schmied Mamuel elde etti.

        76K’lık parkurda kadınlarda 9:45:51.26’lık derecesiyle Rus sporcu Kseniia Ferapontova kürsünün zirvesinde yer aldı. İkinci 10:42:24.72’lik derecesiyle Gaziemir Belediyesi’nden Hacer Uslu, üçüncü 11:02:00.01’lik derecesiyle MYRC’den Selin Sevgi oldu.

        Organizasyonun 48K’lık parkurunda erkeklerde liderliği 4:28:45.54’lük derece ile Tunuslu Mehdi Mersni elde etti. İkinci sırayı 4:37:02.43’lük derecesiyle Training System’den Rus sporcu Valentin Zasypkin, üçüncü sırayı 4:44:09.04’lük derecesiyle Antalya Running’den Mehmet Zeki Sarı aldı.

        48K’lık parkurda kadınlarda 6:20:37.63’lük derecesiyle Runs N’Roses’den Doğa Canik elde etti. İkinci 6:31:27.46’lık derecesiyle Tunuslu Roua Jemei, üçüncü 6:41:56.66’lık derecesiyle Akyaka Runner’s’dan Gizem Civan Üztek oldu.

        30K’lık parkurun erkeklerde kürsünün zirvesinde 2:17:20.10’luk derecesiyle Rundamental Asics’den Ege Yoldüren yer aldı. İkinciliği 2:26:56.81’lik derece ile Telmessos Runners’dan Yasin Topuz, üçüncülüğü 2:29:18.83’lük derece ile Runs N’Roses’den Enes Halit Yılmaz elde etti.

        30K’lık parkurda kadınlarda 2:51:20.86’lık derecesiyle Marmaris Run’dan Nina Bychkov lider oldu. İkinci sırada 2:53:53.99’luk derece elde eden Eugenie Rooke, üçüncü sırada 2:58:33.39’luk derece elde eden Kepezspor Atletizm’den Nebahat Yılmaz yer aldı.

        16K’lık parkurda erkeklerde liderliği 1:10:21.18’lik derecesiyle Antalya Running’den Ababekir Karanal elde etti. İkinci 1:10:37.90’lık derece elde eden Rundamental’den Gökhan Gündoğan Şen, üçüncü 1:12:01.61’lik derece elde eden İzmir BB Gençlik ve Spor Kulübü’nden Mehmet Aydıngör oldu.

        16K kadınlarda 1:21:52.66’lık derecesiyle Bodrum Running Club’dan Fatma Taş Tatlı zirvede yer aldı. İkinciliği 1:32:34.64’lük derecesiyle Gülce Çelik, üçüncülüğü 1:40:43.42’lik derecesiyle Blaundusrun’dan Bahar Ateş Çakır elde etti.

        5K’da erkeklerde birinci 0:20:09.85’lik derecesiyle Antalya Running’den Ababekir Karanal oldu. İkinci 0:20:30.15’lik derece elde eden İzmir BB Gençlik ve Spor Kulübü’nden Mehmet Aydıngör, üçüncü 0:22:33.48’lik derece elde eden Lapuertasports’dan Özkan Ercoşkun oldu.

        5K’da kadınlarda 0:25:58.71’lik derecesiyle Anna Kantarmış zirvede yer aldı. İkinciliği 0:28:39.21’lik derecesiyle Muğlaspor’dan Esra Uzun, üçüncülüğü 0:29:58.70’lik derecesiyle Rundorfin’den Çiğdem Demir elde etti.

        - Ödül töreni

        Anadolu Sigorta Marmaris Ultra’da dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ödül töreninde yaptığı açıklamada, kendisinin de 5K'da koştuğunu belirterek, "Seneye 16K’da yer alacağım. 1 sene de sürmeyecek mart ayında bir organizasyon yapacağız. Marmaris doğası ile sizlerin de gördüğü gibi çok güzel bir bölge. Geçtiğimiz sene bir yangın yaşamıştık. Bir tema da gerçekleştirdik tohumları ormanda toprakla buluşturma yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde Marmaris’in ağaçlandırılması ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Hepimizin katkılarıyla Marmaris’i daha güzel yaşamaya, sizlerin keyif aldığı organizasyonları burada yapmaya devam edeceğiz. Katkı ve katılımlarınız için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay ise koşunun çok güzel bir havada gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Sabah güneşle startı verip gün boyu sağanak yağış ve fırtına ile devam ettik. Ultra maratonlarda koşucularımız bu gibi havalar için aslında arazide olmayı seviyor Mutluyuz, yüksek sayıda da bir katılım vardı. İlk yılı için standartların çok üzerinde bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam edecek." ifadeleri kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı
        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı
        A Ligi'ne nasıl yükseliriz?
        A Ligi'ne nasıl yükseliriz?
        Ev sahibi, kiracısına dehşeti yaşattı: "Öldürülmek istendim"
        Ev sahibi, kiracısına dehşeti yaşattı: "Öldürülmek istendim"
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Ufukta ayrılıklar var
        Ufukta ayrılıklar var
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da sağanak etkili oluyor
        Muğla'da sağanak etkili oluyor
        Bakan Yerlikaya: 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz (2)
        Bakan Yerlikaya: 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz (2)
        Muğla'da "10. Milas Zeytin Hasat Şenliği" başladı
        Muğla'da "10. Milas Zeytin Hasat Şenliği" başladı
        Bakan Yerlikaya: 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz
        Bakan Yerlikaya: 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti Marmaris İlçe Kongresi'nde konuştu:
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti Marmaris İlçe Kongresi'nde konuştu: