Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da zeytinyağlı yemek yarışması düzenlendi

        Muğla'nın Milas ilçesinde mahalleler arasında zeytinyağlı yemek yarışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 22:00 Güncelleme: 17.11.2024 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da zeytinyağlı yemek yarışması düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Milas ilçesinde mahalleler arasında zeytinyağlı yemek yarışması yapıldı.

        İlçede bu yıl onuncusu gerçekleştirilen Zeytin Hasat Şenliği'nin ikinci gününde Atapark Meydanı'nda, mahalleler arasında yemek yarışması düzenlendi.

        Yemekler, şeflerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Jüri üyelerinin tadına bakarak puanladığı yemekler, etkinliği izleyen seyircilere ikram edildi.

        Yarışmada, Bafa Kadın Kooperatifi birinci, Bafa Mahallesi ikinci, Beçin Mahallesi ise üçüncü oldu.

        Dereceye giren yarışmacılar, elektrikli ev aletleriyle ödüllendirildi.

        Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, etkinliklerle dolu şenliğin coşkuyla kutlandığını söyledi.

        İlçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel mutfağıyla da ünlü olduğunu ifade eden Böke, "Yarışmada değerlendirilen Milas böreği, çaykama, zeytinyağlı yaprak sarma, ekşili köfte, keşkek gibi yöresel yemekler, kentin zengin mutfağını gözler önüne seriyor. Gastronomiye ilgi duyanları, Milas'ın eşsiz lezzetli zeytinyağlılarını tatmaya, ilçemizin tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Okan Buruk, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Okan Buruk, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        İki kuzen silahla vurulmuş halde bulundu
        İki kuzen silahla vurulmuş halde bulundu
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 86 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı
        Bodrum'da 86 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı
        Bodrum açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı
        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda final yarışları Fethiye'de yapıldı
        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda final yarışları Fethiye'de yapıldı
        CHP "Adalet Buluşmaları"nın ikincisini Muğla'da düzenledi
        CHP "Adalet Buluşmaları"nın ikincisini Muğla'da düzenledi
        Fethiyespor - İnegölspor: 0-0
        Fethiyespor - İnegölspor: 0-0
        Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu sona erdi
        Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Maratonu sona erdi