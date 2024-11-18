Yolcu gemisi "Aida Blu" ile Marmaris'e 2 bin 38 turist geldi

Gemi acentesinin yetkilisi Emrah Ersoy, gazetecilere, "Aida Blu"nun bu yıl ilk defa Marmaris'e geldiğini söyledi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Gemide, çoğu Alman 2 bin 38 yolcu ve 641 personelin bulunduğu belirtildi.

İtalya bayraklı kruvaziyer "Aida Blu", 2 bin 38 yolcusuyla bu yıl ilk kez Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

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