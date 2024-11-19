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        Bodrum açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede çocukların da bulunduğu 16 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 21:17 Güncelleme: 19.11.2024 - 21:21
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        Bodrum açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede çocukların da bulunduğu 16 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 6'sı çocuk 16 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı. Şüpheli, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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