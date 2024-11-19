Bodrum açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 6'sı çocuk 16 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı. Şüpheli, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede çocukların da bulunduğu 16 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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