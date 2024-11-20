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        Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta çocukların da bulunduğu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 21:43 Güncelleme: 20.11.2024 - 22:15
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        Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta çocukların da bulunduğu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 9'u çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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