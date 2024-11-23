Bodrum FK - Galatasaray maçının ardından

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçına ilişkin, "Herkes bugün inandı ve çok da iyi mücadele etti." dedi.

Demirel, Grey Beton Bodrum Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını tebrik eden Demirel, "Herkes bugün inandı ve çok da iyi mücadele etti. Golün geldiği dakikalarda çok gömüldük. Eksik kaldıktan sonra yoğun baskıya maruz kaldık ve gol yedik. Ondan sonrasında yaptığımız değişikliklerle yine pozisyonlar bulduk." diye konuştu.