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        Bodrum FK - Galatasaray maçının ardından

        Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçına ilişkin, "Herkes bugün inandı ve çok da iyi mücadele etti." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 22:32 Güncelleme: 23.11.2024 - 22:32
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        Bodrum FK - Galatasaray maçının ardından
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        Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçına ilişkin, "Herkes bugün inandı ve çok da iyi mücadele etti." dedi.

        Demirel, Grey Beton Bodrum Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Oyuncularını tebrik eden Demirel, "Herkes bugün inandı ve çok da iyi mücadele etti. Golün geldiği dakikalarda çok gömüldük. Eksik kaldıktan sonra yoğun baskıya maruz kaldık ve gol yedik. Ondan sonrasında yaptığımız değişikliklerle yine pozisyonlar bulduk." diye konuştu.

        Hakemleri verdiği kararlar nedeniyle eleştiren Demirel, müsabakanın 11-11 devam etmesi durumunda skorun böyle olmayacağını savundu.

        Devre arasına kadar puan toplamak istediklerini kaydeden Demirel, "Hedefimizde ligde kalmak var ama ben buraya düşmek kalmak için gelmedim. Buraya uzun vadede bir proje için geldim. Bana inandılar ve bunun karşılığını her geçen gün vermeye çalışıyorum. Bizden önce 3 senelik bir yapı vardı. Bunun tamamını yıkmadan üstüne koya koya bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Bu sene inşallah ligde kalıp sonrasında da Bodrumspor'u yukarılara çıkarmaya çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

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