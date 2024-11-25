Muğla'da diş hekimi adayları için "beyaz önlük" töreni yapıldı

Törene MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sülün, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Aladağ, Muğla Diş Hekimleri Odası Başkanı Doruk Alp ve Muğla Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Aladağ ve Muğla Diş Hekimleri Odası Başkanı Doruk Alp konuşma yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

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