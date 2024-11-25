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        Muğla'da 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 19:13 Güncelleme: 25.11.2024 - 19:15
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        Muğla'da 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada, hakkında 2 ayrı suçtan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'nin ilçede olduğu tespit edildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından Esenköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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