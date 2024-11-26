Bodrum'da otomobilin iş yerine girmesi güvenlik kamerasında

Görüntüde, otomobilin geri gelerek hızla iş yerine girmesi ve içerdeki kişinin çarpmanın etkisiyle sürüklenen satış tezgahının arkasında sıkışması yer alıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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