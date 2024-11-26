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        Bodrum'da otomobilin iş yerine girmesi güvenlik kamerasında

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:16 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:16
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        Bodrum'da otomobilin iş yerine girmesi güvenlik kamerasında
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        S.E.K'nin Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde park etmeye çalıştığı 34 DPK 537 plakalı otomobil, geri manevra sırasında kontrolden çıktı.

        Caddedeki telefoncu dükkanına camekanı kırarak giren otomobil, iş yerinde hasara yol açtı.

        Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntüde, otomobilin geri gelerek hızla iş yerine girmesi ve içerdeki kişinin çarpmanın etkisiyle sürüklenen satış tezgahının arkasında sıkışması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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