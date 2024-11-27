Fethiye Belediye Başkanı Karaca'dan İlçe Emniyet Müdürü Yüceur'a ziyaret

Fethiye'nin huzuru ve güvenliği için özveriyle çalışan tüm emniyet birimlerine teşekkür eden Karaca, Yüceur'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Yüceur, Karaca ile beraberindeki başkan yardımcıları Sabri Oğuz Bolelli ve Veli Uysal'ı makamında ağırladı.

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