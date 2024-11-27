Fethiye Belediye Başkanı Karaca'dan İlçe Emniyet Müdürü Yüceur'a ziyaret
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Muzaffer Yüceur'u ziyaret etti.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Muzaffer Yüceur'u ziyaret etti.
Yüceur, Karaca ile beraberindeki başkan yardımcıları Sabri Oğuz Bolelli ve Veli Uysal'ı makamında ağırladı.
Fethiye'nin huzuru ve güvenliği için özveriyle çalışan tüm emniyet birimlerine teşekkür eden Karaca, Yüceur'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.
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