Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye Belediye Başkanı Karaca'dan İlçe Emniyet Müdürü Yüceur'a ziyaret

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Muzaffer Yüceur'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 17:03 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye Belediye Başkanı Karaca'dan İlçe Emniyet Müdürü Yüceur'a ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Muzaffer Yüceur'u ziyaret etti.

        Yüceur, Karaca ile beraberindeki başkan yardımcıları Sabri Oğuz Bolelli ve Veli Uysal'ı makamında ağırladı.

        Fethiye'nin huzuru ve güvenliği için özveriyle çalışan tüm emniyet birimlerine teşekkür eden Karaca, Yüceur'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme

        Benzer Haberler

        Datça Devlet Hastanesinde deprem tatbikatı yapıldı
        Datça Devlet Hastanesinde deprem tatbikatı yapıldı
        8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi sona erdi
        8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi sona erdi
        Muğla'da 'Tuzla Sulak Alanı' köpürdü
        Muğla'da 'Tuzla Sulak Alanı' köpürdü
        Muğla'daki Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş yoğunluğu yaşanıyor
        Muğla'daki Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş yoğunluğu yaşanıyor
        Sipay Bodrum FK, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sipay Bodrum FK, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Muğla İl Sağlık Müdürü Mülayim, yeni aile hekimliği yönetmeliğini tanıttı
        Muğla İl Sağlık Müdürü Mülayim, yeni aile hekimliği yönetmeliğini tanıttı