Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Fethiye'de yakalandı

Türkiye'ye giriş yasağı olan kişilerden olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından "fuhuş amaçlı insan ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu şüphelinin Fethiye'de olduğunu belirledi.

Interpol tarafından insan ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

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