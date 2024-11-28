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        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Fethiye'de yakalandı

        Interpol tarafından insan ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:33 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:33
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        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Fethiye'de yakalandı
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        Interpol tarafından insan ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

        Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından "fuhuş amaçlı insan ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu şüphelinin Fethiye'de olduğunu belirledi.

        Şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

        Türkiye'ye giriş yasağı olan kişilerden olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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