Bodrum'da Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışları başladı

Üç yarış gününde toplam dokuz yarışın planlandığı organizasyon, 30 Kasım'da son gün yarışlarının ardından ödül töreniyle tamamlanacak.

Bodrum Denizcilik ve Yelkencilik Spor Kulübünün ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez yapıldığı belirtilen yarışlara, ikisi Çin'den toplam 13 ekipte 60 sporcu yarışıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışları'nın (Belt and Road İnternational Regatta) dördüncü ve son ayak yarışları başladı.

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