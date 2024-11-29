Muğla'da Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için 35 yeni otobüs alımı gerçekleştirdi.

13 ilçesi, 574 mahallesi olan Muğla'da yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda kullanılmak üzere 35 yeni otobüs alımı gerçekleştirdi.

Alınan otobüslerin 15'i Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanı güzergahlarında havaalanı taşımacılığında, 20 otobüs ise şehir içi ulaşımda kullanılacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise ulaşımın yalnızca bir yerden bir yere gitmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda sosyal hayatı destekleyen, ekonomik faaliyetleri güçlendiren ve kent yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir hizmet olduğunu kaydetti.

Ulaşımda ekonomik olarak öğrenci, emekli ve annelere destek olduklarını anlatan Aras, 13 ilçede mor otobüsleri, durakları ilk defa hizmete sokarak farkındalık yaratmayı amaçladıklarını dile getirdi.