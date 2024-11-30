Marmaris'te sağanak etkili oldu

Belediye ekipleri kanalizasyon kapaklarını açarak suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak, kısa sürede su birikintilerine neden oldu. Sağanak nedeniyle su birikintisinde kalan araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

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