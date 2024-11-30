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        Lagina ve Stratonikeia antik kentleri sonbaharda dronla görüntülendi

        Muğla'daki Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden kalan tarihi kalıntıları bünyesinde barındıran antik kentler sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 16:47 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:54
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        Lagina ve Stratonikeia antik kentleri sonbaharda dronla görüntülendi
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        Muğla'daki Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden kalan tarihi kalıntıları bünyesinde barındıran antik kentler sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, Muğla'nın doğal güzellikleriyle ünlü ve sonbaharın yeni hissedildiği Lagina ve Stratonikeia antik kentinde sararan yapraklar, kentin içindeki tarihi kalıntıları ve Osmanlı dönemi taş döşeli yolları kapladı.

        Bölgede tatil yapan yerli ile yabancı turistler ve doğa tutkunları, düzenlenen gezilerle kentin tarihi yapılarını ve doğal güzelliklerini keşfediyor. Doğaseverler, tarihi kalıntıların arasında yaptıkları yürüyüşlerle sonbaharın keyfini çıkartıyor.

        Muğla'daki, Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda yürütülen çalışmalarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin bulunduğu alanlar, sonbahar renkleriyle dikkati çekiyor.

        Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri eserlerinin bulunduğu Stratonikeia'da ise ziyaretçiler tarihi yapılar ve eserlerle sonbahar fotoğrafları çekiyor.

        Stratonikeia ve Lagina Antik Kentleri Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, antik kentlerdeki kutsal alanlarda antik dönemden bugüne kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Muğla'daki antik kentlerin her mevsim güzel olduğunu ve ziyaretçilerine değişik sunumlar yaptığını belirten Söğüt, "Yıl boyu çalışmış olmanın bir diğer güzelliği de kentin her dönemdeki güzelliği görebiliyoruz. Özellikle sonbaharda antik kentlerimiz rengarenk. Renk cümbüşünün oluştuğu bir alandayız. Buranın tarihi güzelliğine ek olarak tabiatın da kattığı bir güzellik var." dedi.

        Söğüt, ziyaretçilerin geniş bir alanda hem yapıları gezme hem de sonbaharın güzelliklerini yaşama imkanı bulduğunu kaydetti.

        - AA ekibi antik kentleri dronla görüntüledi

        Etrafı zeytin ağaçlarıyla kaplı kentlerde selvi, çınar, söğüt ve incir ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü, kış mevsimi öncesi eşsiz sonbahar manzarasıyla doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da antik kentlere çekiyor.

        Antik kentler Anadolu Ajansı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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