Muğla'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
Muğla'nın Milas ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.
Muğla'nın Milas ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.
Avşar Mahallesi'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, söz konusu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Abdullah Uluçam'a (50) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma ekiplerince, Uluçam'a aracıyla çarptığı iddia edilen sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.
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