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        Muğla'da 34 mucit ve girişimci projelerini sergiledi

        Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) tarafından Türkiye genelinde inovasyonu teşvik etmeyi amaçlayan "1 Fikir 1 Türkiye" yarışmasının Ege Bölgesi ayağı, Muğla'da yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 12:23 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:47
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        Muğla'da 34 mucit ve girişimci projelerini sergiledi
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        Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) tarafından Türkiye genelinde inovasyonu teşvik etmeyi amaçlayan "1 Fikir 1 Türkiye" yarışmasının Ege Bölgesi ayağı, Muğla'da yapıldı.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) düzenlenen etkinlikte 34 mucit ve girişimci, projelerini yarıştırdı.

        Etkinliğe MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ülgen, TÜMMİAD Başkanı Bülent Kavaklı, MSKÜ Proje Yürütücüsü Öğretim Görevlisi Hatice Dilhun Sukan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

        TÜMMİAD Başkanı Bülent Kavaklı "1 Fikir 1 Ege" yarışması için Muğla’da olduklarını söyledi.

        Burada başarılı olan projelerin "1 Fikir 1 Türkiye" finallerine katılacağını belirten Kavaklı, "Türkiye finali, tüm bölgelerimizdeki kültürel zenginliklerimizi, farklılıklarımızı pekiştirdiğimiz yarışma olacak. Projeler aslında birbiriyle değil, kendisiyle yarışacak. Bizim kategorilerde birinci ve ikinci seçilmez. Dereceye girme durumu söz konusu olur. Aynı kategoride birden fazla altın olabilir. Bizim için bütün fikirler değerli." dedi.

        Etkinliği MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin hazırladığını anlatan Öğretim Görevlisi Hatice Dilhun Sukan ise "1 Fikir 1 Ege" yarışmasının herkesi hayalinden öteye taşıyacağını, yarışmanın aynı zamanda Ege Bölgesi'ndeki girişimcilik ekosistemini güçlendirecek önemli bir platform olduğunu dile getirdi.

        Büyük finalde dereceye girenler TÜMMİAD'ın WIIPA (World Invention Intellectual Property Associations) ile olan işbirliği sayesinde projelerini uluslararası arenada tanıtarak "1 Idea 1 World"” yarışmasında Türkiye'yi temsil etme fırsatı bulacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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