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        Bodrum'da sağanak hasara yol açtı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çöken istinat duvarı bir binaya ve otomobillere zarar verdi, dere yatağında mahsur kalan kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 13:29 Güncelleme: 06.12.2024 - 13:29
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        Bodrum'da sağanak hasara yol açtı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çöken istinat duvarı bir binaya ve otomobillere zarar verdi, dere yatağında mahsur kalan kişi kurtarıldı.

        İlçede sabah saatlerinde başlayan yağış zaman zaman şiddetini artırarak sağanağa dönüştü.

        Yağış sonrası Kumbahçe Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çöken duvar nedeniyle sitedeki bir bina ile park halindeki iki otomobilde hasar oluştu. Duvarın altında kalan otomobillerden biri kullanılamaz hale geldi.

        Polis ve zabıta ekipleri çöken duvarın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        Üçkuyular Caddesi'nde ise evsiz olduğu için geceyi dere yatağında geçirdiği belirtilen 19 yaşındaki genç derenin debisinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı.

        İhbar üzerine gelen belediye ve itfaiye ekiplerince kurtarılan genç, pansiyona yerleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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