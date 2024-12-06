Bodrum'da sağanak hasara yol açtı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çöken istinat duvarı bir binaya ve otomobillere zarar verdi, dere yatağında mahsur kalan kişi kurtarıldı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan yağış zaman zaman şiddetini artırarak sağanağa dönüştü.

Yağış sonrası Kumbahçe Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çöken duvar nedeniyle sitedeki bir bina ile park halindeki iki otomobilde hasar oluştu. Duvarın altında kalan otomobillerden biri kullanılamaz hale geldi.