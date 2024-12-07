Fethiye'de 19 yıl önce işlenen cinayetin failleri yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 yıl önce işlenen cinayet olayının aydınlatıldığı bildirildi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, Fethiye ilçesinde Erdoğan Bozkurt için 2010 yılında ailesi tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp müracaatında bulunulduğu belirtildi.

Bozkurt'un, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin üç ay süren çalışması neticesinde, Ovacık Mahallesi Deliktaş mevkisinde 2005 senesinde C.K, Z.K, N.P, Ş.K, ve H.C. tarafından öldürüldüğünün belirlendiği aktarıldı.