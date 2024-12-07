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        Fethiye'de 19 yıl önce işlenen cinayetin failleri yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 yıl önce işlenen cinayet olayının aydınlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 17:28 Güncelleme: 07.12.2024 - 17:28
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        Fethiye'de 19 yıl önce işlenen cinayetin failleri yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 yıl önce işlenen cinayet olayının aydınlatıldığı bildirildi.

        Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, Fethiye ilçesinde Erdoğan Bozkurt için 2010 yılında ailesi tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp müracaatında bulunulduğu belirtildi.

        Bozkurt'un, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin üç ay süren çalışması neticesinde, Ovacık Mahallesi Deliktaş mevkisinde 2005 senesinde C.K, Z.K, N.P, Ş.K, ve H.C. tarafından öldürüldüğünün belirlendiği aktarıldı.

        Operasyonla yakalanan 5 zanlının çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

        Öte yandan, maktule ait olduğu değerlendirilen kemik ve diğer bulguların, jandarma kadavra köpeği "Sefil"in işaret ettiği nokta kazılarak bulunduğu ve kesin kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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