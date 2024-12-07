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        Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 17:58 Güncelleme: 07.12.2024 - 18:11
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        Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları başladı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları başladı.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan 16 yat ile 150 yelkenci katıldı.

        Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı. İlk gün yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılarak uygun rüzgarın çıkmasını beklerken koy içinde antrenman turları attı.

        Yat kulübünün eski başkanlarından Burhanettin Tekdağ'ın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve yelkenciler denize beyaz karanfil bıraktı.

        Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start vermesinin ardından yatlar, 3 ayrı sınıfta mücadele etti.

        Yatlar, coğrafi rotayı tamamlayarak koy içinde finişe geldi.

        Yarın sona erecek Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası'nın ilk gününde sınıflarına göre ilk sırayı elde eden yat ve sahipleri şu şekilde oluştu:

        IRC-1: Matrak 2 (Orhan Özdaş)

        IRC-2: Flyer-West Cafe Sailing Team (Tora Kutoğlu)

        IRC-3: Jazzgir-Nissan Sailing Team (Bartu Özsoy)

        Organizasyonun kapanış ve ödül töreni, yarınki yarışların ardından kulüp bahçesinde gerçekleştirilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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