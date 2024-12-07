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        Seydikemer'de tırın çarptığı kişi öldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 22:03 Güncelleme: 07.12.2024 - 22:11
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        Seydikemer'de tırın çarptığı kişi öldü
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        Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Y.Ç. idaresindeki 50 ACK 483 plakalı tır, Bekçiler Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen Ali Kelletaş’a (64) çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri Kelletaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kelletaş’ın cenazesi incelemenin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Tır şoförü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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