Bodrum FK-Sivasspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK'ye 2-0 yenilen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, yedikleri ilk golden sonra düşüş yaşadıklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Grey Beton Bodrum Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Son dönemde kazanamayan iki takımın karşı karşıya geldiğini hatırlatan Uygun, "Bugün iki tarafa da galibiyet lazımdı. Dolayısıyla kart cezalılarımız ve sakatlarımızın olması, kadro yapımızın kısıtlı olması... İlk yarıda istediğimiz oyun planlaması güzel gitti ama yediğimiz golden sonra düşüş yaşadık." dedi.