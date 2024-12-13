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        Bodrum FK-Sivasspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK'ye 2-0 yenilen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, yedikleri ilk golden sonra düşüş yaşadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 23:43 Güncelleme: 13.12.2024 - 23:47
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        Bodrum FK-Sivasspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK'ye 2-0 yenilen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, yedikleri ilk golden sonra düşüş yaşadıklarını söyledi.

        Tecrübeli teknik adam, Grey Beton Bodrum Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

        Son dönemde kazanamayan iki takımın karşı karşıya geldiğini hatırlatan Uygun, "Bugün iki tarafa da galibiyet lazımdı. Dolayısıyla kart cezalılarımız ve sakatlarımızın olması, kadro yapımızın kısıtlı olması... İlk yarıda istediğimiz oyun planlaması güzel gitti ama yediğimiz golden sonra düşüş yaşadık." dedi.

        Rakiplerini tebrik eden Uygun, beklenti içinde oldukları bazı futbolcuların bugün kötü performans sergilediğini dile getirdi.

        Bülent Uygun, devre arasında 4-5 transfer yaparak kadrolarını güçlendirmek istediklerini söylerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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