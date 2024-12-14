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        Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 3 göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde arızalanan lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde tespit edilen 3 düzensiz göçmen de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 21:18 Güncelleme: 14.12.2024 - 21:23
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        Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 3 göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde arızalanan lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde tespit edilen 3 düzensiz göçmen de yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

        Ekipler lastik bot içerisindeki 13'ü çocuk 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Bodrum ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde tespit edilen 3 düzensiz göçmen de yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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