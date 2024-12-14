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        Bodrum'da ablasının anısına düzenlenen yelken yarışlarında birincilik elde etti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Yosun Cup Yelken Yarışları ödül töreniyle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 21:23 Güncelleme: 14.12.2024 - 23:05
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        Bodrum'da ablasının anısına düzenlenen yelken yarışlarında birincilik elde etti
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Yosun Cup Yelken Yarışları ödül töreniyle tamamlandı.

        Era Bodrum Yelken Kulübü antrenörü Serkan Dalgacı ve kulüp yöneticisi Ayşe Dalgacı çiftinin lösemi hastalığı nedeniyle 2015'te 7 yaşındayken vefat eden kızı Yosun Dalgacı anısına düzenlenen, optimist sınıfında sadece kız sporcuların yer aldığı yarışlarda 151 sporcu yelken açtı.

        10-14 Aralık tarihlerini kapsayan organizasyonda, Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü Bitez Spor Tesisleri'nden denize açılan sporcular, farklı hava koşullarında yarıştı.

        Era Bodrum Yelken Kulübünün ev sahipliğinde üç kategoride yapılan yarışların tamamlanasının ardından dereceye girenlere, düzenlenen törenle kupaları ve çeşitli hediyeler verildi.

        Her kategoride ilk 10'a girenlere ödül verilen yarışlarda, optimist seniorlarda Yalıkavak Yelken Kulübünden Zeynep Özer, optimist juniorlarda Era Bodrum Yelken Kulübünden Mercan Dalgacı, optimist bambinoda ise Foça Yelken İhtisas Kulübünden Elif Şener birinci oldu.

        Kategorisinde birincilik eden 11 yaşındaki Mercan Dalgacı, AA muhabirine, ablasının adına düzenlenen yarışlarda kazanmayı çok istediğini ve başardığını söyledi.

        Bu yarışın kendi için önemli olduğunu ifade eden Dalgacı, "Yarışlar güzel geçti. İyi mücadele ettim. Ablam için düzenlendi. Ablam için bu yarışı kazanmak istemiştim, kazandım. Ablamı tam olarak hatırlamıyorum. Fotoğraflardan, annenim ve babamın anlattıklarından biliyorum." dedi.

        Ödül töreninde katılımcılara ve organizasyona destek verenlere teşekkür eden Serkan Dalgacı da ilkini düzenledikleri Yosun Cup Yelken Yarışlar'nı her yıl yapmak istediklerini kaydetti.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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